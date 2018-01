Fidel acusa EUA e exilados de tramarem contra Cuba O presidente de Cuba, Fidel Castro, acusou nesta sexta-feira o governo dos Estados Unidos e os exilados cubanos em Miami de encabeçarem uma conspiração contra o país. Castro disse que as recentes condenações de dissidentes, qualificados de "mercenários a serviço dos Estados Unidos", e a execução de três seqüestradores de um barco ocorreram em razão de uma conspiração tramada por Washington. Em um discurso divulgado ao vivo pelos meios de comunicação da ilha, o presidente Fidel Castro isentou as autoridades cubanas dos últimos acontecimento no país e divulgou uma série de medidas do governo. Entre o fim de março e início de abril foram presos e condenados 75 dissidentes do regime castrista, e para muitos dos opositores as penas ultrapassam 25 anos de reclusão. A Justiça cubana sentenciou à morte três homens acusados de seqüestrar um barco.