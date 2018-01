Fidel acusa governo espanhol por iludir cidadãos O presidente de Cuba, Fidel Castro, acusa o governo espanhol de iludir seus cidadãos sobre os bombardeios no sistema de trem de Madri para assegurar vitórias eleitorais. Em uma entrevista exibida pela TV cubana no sábado à noite, Fidel Castro disse que estava convencido de que os ataques eram responsabilidade ?de extremistas islâmicos?, os quais estariam buscando vingança contra o apoio dado pelo governo espanhol às invasões americanas no Afeganistão. O fato é que o governo espanhol, liderado pelo primeiro ministro Jose Maria Aznar, atribuiu ao grupo ETA a responsabilidade pelos ataques desde o dia em que eles aconteceram. A população espanhola, cuja maioria era contra o apoio dado ao governo americano, suspeita que o governo espanhol esteja ocultando informações sobre a verdadeira autoria dos atentados, a fim de não prejudicar o resultado das eleições. ?O que é grave é a mentira, o que é grave é a decepção das pessoas que atravessam o sofrimento, o trauma?, disse Fidel Castro. Embora o governo de Aznar apontasse inicialmente ao grupo de separatistas basco ETA como o responsável pelos ataques, o próprio grupo negou a autoria dos atentados. Na noite de sábado, o ministro de Interior da Espanha, Angel Acebes, anunciou a detenção de cinco suspeitos de participação nos atentados contra Madri. Os detidos são três marroquinos e dois indianos. Uma fita de vídeo em árabe, encontrada perto de uma mesquita de Madri, reivindica os atentados em nome do porta-voz militar da rede terrorista Al Qaeda. Segundo o ministro do Interior da Espanha, Angel Acebes, a autenticidade da fita ainda não pôde ser verificada.