Fidel acusa governos e manda prender dissidentes O presidente de Cuba, Fidel Castro, acusou os governos que pretendem votar contra Cuba na Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra de "atuarem como uma máfia sob pressão dos EUA". Ele fez a afirmação horas depois que sua polícia deteve alguns dos mais conhecidos dissidentes do regime cubano e impediu um encontro entre outros em uma casa particular. "Há muito cinismo na política internacional, e (alguns países) crêem que nos amedrontam com suas miseráveis manobras em Genebra", disse o governante ao inaugurar em Havana, na sexta-feira à noite, a Escola Internacional de Educação Física e Esportes. O líder cubano empregou sua mais dura retórica para fustigar os EUA, "que não castigam a malversação de bilhões de dólares por parte de políticos em muitas partes do mundo, não condenam o império da injustiça, o crime, (o fato de haver) crianças mendigando pelas ruas, os esquadrões da morte ou aqueles governos (de países) cujos índices de analfabetismo e probreza assombram". Ao mesmo tempo, a polícia cubana voltou a atuar contra os dissidentes. Elizardo Sánchez, presidente da Comisão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional, informou ter sido conduzido pela polícia a uma delegacia, onde foi advertido de estar "incentivando atos subversivos apoiados e subvencionados pelos imperialismo ianque". Sánchez e outro dissidente moderado, Osvaldo Alfonso Valdés, do Partido Liberal Democrático de Cuba, informaram que policiais e agentes de segurança rondaram uma casa em Havana onde haveria uma reunião de dezenas de dissidentes, e que a reunião acabou não se realizando.