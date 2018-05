Fidel ataca republicanos dos EUA em artigo A campanha eleitoral do Partido Republicano para as eleições presidenciais nos Estados Unidos é uma competição de "idiotices", disse nesta quarta-feira o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. Ele reagiu ao debate feito entre os quatro pré-candidatos republicanos, que estão fazendo campanha na Flórida, Estado que terá primárias no dia 31. Uma das perguntas feitas aos quatro republicanos foi que opinião e planos têm a respeito de Cuba. As respostas foram unânimes na direção de um endurecimento ao embargo contra o regime comunista, que já dura mais de 50 anos, e até mesmo fomentar "atividades escondidas" para derrubar o presidente Raúl Castro, irmão de Fidel, como declarou o pré-candidato Newt Gingrich.