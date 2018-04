Fidel Castro acusa republicano McCain de mentir sobre Vietnã O líder cubano Fidel Castro entrou nesta segunda-feira na campanha pela Casa Branca, acusando o pré-candidato republicano John McCain de mentir sobre a participação de interrogadores cubanos nas torturas a prisioneiros norte-americanos durante a Guerra do Vietnã. Fidel atacou McCain, um ex-piloto dos Fuzileiros Navais que foi abatido em 1969 sobre o Vietnã e preso por mais de cinco anos em um campo de prisioneiros, em um editorial publicado pelo Granma, o jornal do Partido Comunista. Durante um ato de campanha em Miami, centro dos exilados anticastristas, McCain disse em janeiro que interrogadores cubanos torturaram e mataram prisioneiros norte-americanos em um campo no Vietnã. Ele negou ter sido maltratado por cubanos. Segundo Fidel, as acusações contidas também em "Faith of My Fathers" (A Fé dos Meus Pais), uma biografia de quase 350 páginas traduzida em espanhol, são "alucinantes". "Sua acusação contra os revolucionários internacionalistas cubanos, utilizando o sobrenome Fidel para identificar um deles capaz de 'torturar a um prisioneiro até a morte', carece da mínima ética", escreveu o líder cubano de 81 anos. Fidel lembrou a McCain, que lidera as pesquisas entre os pré-candidatos do Partido Republicano para as eleições deste ano, que os cristãos não devem mentir. "Os anos de prisão e as feridas que teve como consequência dos seus ataques a Hanói não o eximem do dever moral da verdade", escreveu. Fidel está afastado do poder há um ano e meio, devido a uma doença não revelada. O Parlamento cubano se reúne em 24 de fevereiro para esclarecer se ele será ratificado como chefe de Estado ou se vai se aposentar, após quase meio século no poder. (Reportagem de Esteban Israel)