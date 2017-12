Fidel Castro cai durante cerimônia em Cuba O presidente de Cuba, Fidel Castro, sofreu uma queda nesta quarta-feira à noite durante uma cerimônia no Musoléu ao Che Guevara, em Santa Clara, a 276 km de Havana. ?Estou inteiro?, disse o presidente após ser socorrido. Fidel, de 78 anos, pode ter fraturado uma perna e um braço no incidente. O presidente havia acabado de discursar por uma hora para jovens recém aceitos em um curso de graduação e se desequilibrou quando descia as escadas de acesso ao palco. Os assessores de Fidel correram para acudi-lo. A cerimônia estava sendo transmitida ao vivo pela rádio e pela TV estatais. Em 23 de junho de 2001, o presidente cubano sofreu um desmaio durante um longo discurso debaixo de sol. Horas depois, foi à TV defender-se de ?detratores? que disseram que ele havia morrido. No mês de dezembro do ano seguinte, Fidel deixou de comparecer a uma sessão da Assembléia Nacional por dores em uma das pernas. Desde então, tem tido dificuldades para enfrentar degraus.