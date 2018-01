Fidel Castro completa 77 anos em meio a crescente isolamento Fidel Castro, o chefe de Estado há mais tempo à frente de um governo em todo o mundo, completou 77 anos nesta quarta-feira em meio a um crescente isolamento de sua ilha comunista após ele ter criticado duramente seus aliados europeus e encarcerado muitos dissidentes do regime. Apesar dos recentes rumores sobre problemas em sua saúde, o barbudo líder revolucionário tem demonstrado nas últimas semanas ter energia suficiente para pronunciar seus discursos tradicionalmente longos e cumprir uma agenda de trabalho que deixaria exausto um homem muito mais jovem. Também continua tão desafiador e independente como sempre - a ponto de afirmar em 26 de julho, em um discurso inflamado em Santiago de Cuba (leste do país), ao celebrar o 50º aniversário do início da revolução cubana, que ?Cuba não precisa da ajuda da União Européia para sobreviver?. Fidel Castro Ruz nasceu no leste do país produtor de açúcar, onde seu pai, um imigrante espanhol, tinha uma próspera fazenda. A data oficial de seu aniversário é 13 de agosto de 1926, ,embora muitos digam que ele nasceu um ano mais tarde. Não foi anunciada nenhuma celebração oficial pela data, em geral comemorada discretamente pelo líder cubano, que às vezes divide o bolo de seus aniversário com as crianças de alguma escola. Apenas a imprensa oficial não poupou, como sempre, cumprimentos a seu chefe pelo 13 de agosto.