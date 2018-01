Fidel Castro é indicado para o Nobel da Paz O presidente cubano Fidel Castro foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, anunciou nesta quinta-feira um político norueguês de esquerda. O parlamentar Hallgeir Langeland, disse ter indicado Fidel por seu trabalho em favor dos países em desenvolvimento. Em entrevista pelo telefone, Langeland disse que, como estabelece o comitê de premiação com sede em Oslo, a indicação foi enviada antes da data-limite: 1º de fevereiro. O comitê informou em fevereiro ter recebido 132 indicações mas, de acordo com sua política, não revelou os nomes nem fez comentários sobre os candidatos. Por ser membro do Parlamento nacional, Langeland tem o direito de fazer indicações. Na carta em que indicou o nome de Fidel, Langeland disse que o governante cubano deveria ser premiado por prestar ajuda a outras nações, apesar das dificuldades em que vive seu país devido à imposição de sanções americanas. "Durante todo este período, as autoridades americanas consideraram Cuba como um inimigo", diz a carta. "Apesar da agressão por parte de Washington durante mais de 40 anos, os (dirigentes) cubanos...evitaram criar um sentimento hostil no povo cubano contra os EUA". Langeland disse que Cuba é um país pequeno e pobre que mesmo assim conseguiu enviar médicos, engenheiros e trabalhadores em ajuda a nações pobres. O legislador disse também estar ciente de que sua indicação será muito controversa, e esperar que ela provoque debates. Entre os outros indicados para o Prêmio Nobel da Paz de 2001, estão: o secretário-geral da ONU, Kofi Annan; o mediador americano para a paz, Richard Holbrooke; Li Hingzhi, fundador do movimento chinês Falun Gong e o ex-presidente americano Jimmy Carter.