Fidel Castro e Kofi Annan se encontram em Havana O presidente de Cuba, Fidel Castro, encontrou-se com o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que chegou na quinta-feira em Havana para assistir à 14ª Cúpula do Movimento de Países Não-Alinhados (Noal). Segundo a imprensa oficial cubana, o encontro aconteceu na noite desta quinta-feira e durou cerca de uma hora, permitindo que Fidel e Annan pudessem discutir sobre a relevância da Cúpula e outros importantes temas internacionais, como a situação do Oriente Médio e a realidade atual da África. Fidel agradeceu ao dirigente máximo das Nações Unidas por sua presença na ilha e deu a Annan uma cópia autografada da edição revisada do livro "Cem Horas com Fidel", do jornalista espanhol Ignacio Ramonet. De acordo com o jornal oficial Granma, o presidente cubano assinou sua biografia e escreveu a dedicatória "para Kofi Annan, nosso infinito reconhecimento". Também participaram da reunião o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, e o embaixador cubano na ONU, Rodrigo Malmierca.