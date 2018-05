Fidel Castro faz aparição inesperada em congresso em Cuba

O ex-presidente cubano Fidel Castro fez uma aparição inesperada nesta terça-feira no Congresso do Partido Comunista do país.

Junto de seu irmão e atual presidente, Raúl Castro, Fidel foi aplaudido pelos delegados do partido na capital de Cuba, Havana.

Jornalistas disseram que muitos deles choraram enquanto Fidel era conduzido até seu lugar no palco para ouvir o hino nacional.

Foi a primeira vez que os irmãos Castro apareceram em público juntos desde que Fidel entregou a Presidência do país a Raúl, cinco anos atrás.

O correspondente da BBC em Cuba, Michael Voss, diz que a presença de Fidel indica que ele apoia as mudanças econômicas que têm sido promovidas por seu irmão.

O correspondente afirma, no entanto, que a aparição do ex-presidente pode ter sido sua despedida da política cubana, já que, aos 84 anos, sua saúde está cada vez mais debilitada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.