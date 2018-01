Fidel Castro faz discurso duro contra EUA O presidente cubano, Fidel Castro, afirmou nesta sexta-feira que o governo dos Estados Unidos e os exilados cubanos em Miami organizam uma ?conspiração? contra a ilha, apoiados pelo escritório diplomático dos EUA em Cuba. Fidel acusou o representante norte-americano em Havana, James Cason, de colaborar nessa conspiração e o chamou de ?insolente? e ?intervencionista?. ?Ele veio para cá com instruções de causar todo o tipo de provocações contra Cuba?, afirmou o presidente no primeiro pronunciamento desde o aumento da repressão contra opositores do regime. Usando o tradicional uniforme verde-oliva, Fidel dedicou uma hora e meia das mais de três horas de sei discurso para fazer uma cronologia dos eventos que ocorreram no país desde a chegada de Cason, em setembro de 2002. Ele detalhou acontecimentos como jantares, festas e outras reuniões - com datas e nomes de pessoas que compareciam a esses eventos - que Cason ofereceu em sua residência oficial a dissidentes. Incluindo um seminário de ética no jornalismo realizado para repórteres independentes, alguns deles presos depois. Ele também mencionou na cronologia o número de aviões e barcos seqüestrados com destino aos Estados Unidos no mesmo período, assim como notas diplomáticas trocadas entre Havana e Washington que incluem restrições da mobilidade diplomática em ambos os países. No passado, Castro já havia chamado Cason de ?brigão com imunidade diplomática?. Castro disse também que Havana não poderia ser responsabilizada pela reação dura que vem apresentando contra os dissidentes, aos quais chamou de ?mercenários? e ?traidores? e nem tampouco pelo recente fuzilamento de três pessoas que haviam seqüestrado um barco com o objetivo de fugir da ilha, deixando passageiros sob a mira de armas de fogo. ?Ninguém pense que isso foi feito sem antes ser bem analisado?, disse. Castrou salientou que as críticas de tradicionais amigos da revolução, que protestaram publicamente contra as execuções, são resultado da situação de hostilidade que a ilha vem sofrendo. Desde meados de março, a Justiça cubana sentenciou a penas de até 28 anos de reclusão 75 opositores do governo. E no dia 11 de abril, o governo fuzilou os três seqüestradores do dia 2 de abril. ?A prisão de várias dezenas de mercenários, que traíram sua pátria em troca de privilégios e dinheiro que recebem dos Estados Unidos, e a pena capital a delinqüentes comuns, que com uma pistola e cinco armas brancas seqüestraram uma embarcação, foram conseqüência de uma conspiração tramada por aquele país (Estados Unidos) e da máfia terrorista (a forma como Castro identifica os dissidente da Miami)?. O presidente cubano voltou a repetir que os Estados Unidos teriam um plano militar para invadir a ilha.