Fidel Castro reaparece após se recuperar de picada O presidente cubano, Fidel Castro, participou neste domingo na Biblioteca Nacional Cubana, em Havana, da cerimônia de lançamento de um livro. Foi a sua primeira aparição em um ato público depois de vários dias afastados. Castro, que vestia seu tradicional traje militar, andou com dificuldade, mas demostrou boa forma física. Desde a semana passada, Castro estava de repouso devido a um ferimento na perna esquerda, que, segundo ele, foi ocasionado pela picada de um inseto. Há 10 dias, o líder da revolução cubana, de 76 anos, faltou pela primeira vez em 25 anos a uma sessão do Parlamento, e explicou em uma mensagem assinada por ele que se devia "a uma lesão acidental na perna esquerda com inflamação".