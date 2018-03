Fidel Castro reclama da saúde a jornal

Aos 86 anos, o ícone revolucionário também elogiou as autoridades eleitorais cubanas por construírem uma nova entrada no local de votação, eliminando a necessidade de Castro subir escadas. Desde que sofreu uma queda em 2004, o ex-presidente tem dificuldades em realizar certos movimentos.

Castro também citou, com entusiasmo, seu aliado e amigo, o presidente venezuelano Hugo Chávez, que está lutando contra o câncer em um hospital de Cuba e não é visto em público há mais de dois meses. "Quando ele estava em combate (política), negligenciou sua saúde e dedicou-se à luta", disse.

O ex-presidente também elogiou as mudanças econômicas que estão sendo realizadas sob a liderança de seu irmão Raul, de 81 anos de idade, que é presidente desde 2006.

Fidel Castro raramente é visto em público, e mais raramente fala sobre assuntos de Cuba. Em cinco páginas, o veículo transcreveu o encontro inteiro com o ex-chefe de Estado e relatou que o texto foi "revisto e atualizado pelo entrevistado". As informações são da Associated Press.