Fidel Castro sofre indisposição durante discurso O presidente Fidel Castro encostou sua cabeça contra os microfones enquanto discursava hoje numa manifestação e foi rapidamente retirado do palanque. A cena foi transmitida ao vivo pela televisão nacional. "Calma e valor, levantemos nossa bandeira", afirmou o chanceler Felipe Pérez Roque tomando a palavra no palanque. Pérez Roque disse que Fidel, de 74 anos, havia tido intensas atividades nos últimos dias e que na cidade fazia um forte calor. "O companheiro Fidel teve obviamente em meio ao calor e ao esforço sobre-humano feito por ele... um momento de indisposição", afirmou Pérez Roque. "Com calma e ordem, todos nós companheiros vamos nos retirando", disse Pérez Roque, abandonando com todos os altos funcionários o palanque. Fidel regressou ao palanque poucos minutos depois, e afirmou que já se sentia bem. "Vou dormir umas horas, à noite não dormi mexendo em papéis. Isso não ficará assim... Voltamos a nos ver à noite. Até logo e obrigado", declarou. O presidente estava falando por umas duas horas quando reclinou a cabeça contra os microfones. As personalidades do governo e do Partido Comunista de Cuba que presenciavam o discurso na primeira fila correram até o palanque, assim como os agentes de segurança de Fidel. O presidente foi retirado do palanque e regressou cinco ou sete minutos depois para dizer que se sentia bem. "Estou inteiro", declarou antes de sair do local.