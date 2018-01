Fidel comemora apagão nos EUA O presidente da Itaipu Binacional, Jorge Samech, relatou na noite desta sexta-feira que conversou com o presidente de Cuba, Fidel Castro, sobre a situação do Brasil na área de energia elétrica e também sobre o apagão nos Estados Unidos e Canadá. Samech contou que provocou o dirigente cubano, dizendo: "Houve um apagão no seu vizinho (EUA), presidente...", e que Fidel reagiu contente: "Então, toma um copo de vinho comigo!" O presidente de Itaipu informou que na próxima terça-feira estará nos EUA acompanhando a ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, para conversar com autoridades do governo do Texas e dirigentes de empresas de energia do Estado sobre o processo de desregulamentação do sistema energético nos Estados Unidos.