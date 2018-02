Fidel convoca eleições em Cuba O presidente Fidel Castro convocou elrições para daqui a três meses, para a escolha de deputados da Assembléia Nacional, além de representantes provinciais e municipais. Uma breve nota, divulgada pela agência oficial de notícias de Cuba, Prensa Latina, não citou a data das eleições. Apesar disso, foi feito um breve anúncio na TV estatal ao meio-dia. O anúncio não é considerado como algo pouco comum, nem foi inesperado. De acordo com a Constituição cubana e suas leis eleitorais de 1992, as eleições de deputados para a Assembléia Nacional e para representantes provinciais acontecem aproximadamente a cada cinco anos. Os pleitos para se escolher os prefeitos são realizados a cada dois anos e meio. Castro é deputado da Assembléia Nacional, o parlamento unicameral de Cuba, como também quase todos os funcionários mais importantes do governo e do Partido Comunista de Cuba. O Parlamento quase sempre adota medidas de forma unânime, como no mês passado, quando se fez uma mudança na Constituição para declarar o sistema socialista cubano "irrevogável". Castro tem sido o líder indiscutível de Cuba desde 1959, inicialmente como primeiro-ministro e depois como presidente, a partir de 1976. O presidente dos EUA, George W. Bush, indicou que não vai abrandar as restrições para que os cidadãos norte-americanos viajem ou promovam trocas comerciais com Cuba, até que o país promova eleições diretas e com a participação de vários partidos políticos. O Partido Comunista é o único organismo político legal em Cuba.