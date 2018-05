Fidel convoca ''nova geração'' de líderes para ''mudanças'' Em sua coluna de opinião publicada pela imprensa oficial de Cuba, Fidel Castro fez um apelo à juventude do país. "A nova geração está convocada para mudar, sem hesitação, tudo o que possa ser mudado e para continuar demonstrando que o socialismo também é a arte de realizar o impossível: levar a cabo a revolução dos humildes", disse. Sob o título Os debates do congresso, o texto afirma que tal função constitui, na época "bárbara das sociedades de consumo", um "desafio para superar o sistema de produção capitalista, que fomenta e promove os instintos egoístas do ser humano". Fidel indicou que está acompanhando de perto as discussões do 6º Congresso do Partido Comunista Cubano, ao qual, até ontem, não havia aparecido. / AP