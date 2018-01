Fidel critica recusa dos EUA em discutir o racismo O presidente de Cuba, Fidel Castro, disse hoje, no Rio, que a recusa dos Estados Unidos a discutir assuntos polêmicos, como a reparação histórica pela escravidão negra, durante a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância, em Durban, na África do Sul, do dia 31 até 7 de setembro, reflete "a sua triste história no tema da discriminação racial". "Este problema é resultado de uma colonização predatória e, hoje, o maior açoite que predomina na humanidade está associado à pobreza e ao desenvolvimento capitalista", criticou Castro, pouco antes de deixar a cidade, onde pernoitou, em direção à África do Sul. O líder cubano deve fazer uma nova escala de um dia na cidade antes de retornar a Cuba, no dia 3. Bem humorado, Fidel Castro disse que a conferência de Durban é "muito importante", mas, em tom de ironia, afirmou que seu discurso será desprezado pelos participantes do encontro. "Ninguém irá escutar o que vou dizer lá", brincou. Castro ressaltou que, por causa das polêmicas já levantadas pelos Estados Unidos e por alguns países europeus sobre alguns pontos do encontro, muitos dirigentes "não terão um espaço livre para discutir esse tema (a discriminação)". O presidente de Cuba comparou a reunião de Durban à Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, também promovida pela ONU, no Rio de Janeiro, em 1992. Segundo ele, a Rio-92 serviu para despertar a consciência da humanidade para a preservação do meio ambiente, algo que "perdura até hoje e cresce a cada ano, com a preocupação geral dos países em relação aos problemas climáticos e outras calamidades". Sobre a discriminação racial, Fidel Castro disse que é um tema que preocupa seu governo. "Acho que o nosso país fez os melhores esforços para erradicar o que era quase uma cultura encarnada, não só pelos séculos de escravidão, mas também pela influência posterior da presença dos EUA", afirmou. "A escravidão deixou seqüelas em grandes setores da população que não tinham acesso às escolas, às universidades e aos cargos públicos em geral, semeando a marginalização." O líder cubano lembrou que não basta estabelecer leis proibindo o racismo, mas também é necessário fazer "esforços crescentes" para estabelecer o respeito entre as raças. "Por sorte, nosso país tem uma longa experiência nesse assunto. Todos os dias aprendemos mais alguma coisa e isso nos ajuda criar uma sociedade inteiramente justa, com uma real igualdade e possibilidade para todos, de forma especial para as crianças", disse. Castro lembrou ainda que Cuba também promove políticas de inclusão social para além de seus fronteiras. Ele citou as bolsas de pesquisas, concedidas por universidades cubanas, para estudantes de regiões pobres de outros países, principalmente da África, América Latina e Caribe. "Em determinado momento, chegamos a ter 24 mil bolsistas de países do Terceiro Mundo, a maioria vindo da África negra", afirmou.