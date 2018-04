Fidel critica rumores sobre seu estado de saúde

O artigo é acompanhado de fotos que mostram o ícone revolucionário de 86 anos no lado de fora de sua casa, perto de algumas árvores e usando um chapéu de cowboy. "Eu nem me lembro como é sentir uma dor de cabeça", escreveu Fidel, acrescentando que divulgou as fotos para mostrar o quão "desonestos" são os boatos.

Ele criticou a mídia ocidental, principalmente o jornal espanhol ABC, que publicou declarações de um médico venezuelano que afirmou ter informações de que o líder da Revolução Cubana sofrera um derrame e teria apenas algumas semanas de vida.

No artigo Castro também explica a razão de ter parado de escrever sua coluna "Reflexões". A interrupção alimentou as especulações sobre sue estado de saúde. "Eu parei de publicá-las porque não era mais meu papel tomar páginas da imprensa que são necessárias para outros trabalhos que o país precisa". As informações são da Associated Press.