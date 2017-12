Fidel deixa Malásia e parte para o Catar O presidente de Cuba, Fidel Castro, deixou hoje a Malásia, após viagem oficial de três dias, com destino à cidade de Doha, capital do Catar, no Golfo Pérsico. Durante a visita, diplomatas dos dois países travaram diversas reuniões bilaterais, e acordaram melhorar as relações comerciais. Assinaram também um acordo para impulsionar a cooperação econômica, científica e técnica entre os dois países. Esta foi a primeira visita oficial que o presidente cubano fez ao país asiático, enquanto que o primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad já esteve em Cuba por duas ocasiões.