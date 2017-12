Fidel deseja um ´paro´ cardíaco a empresários da Venezuela Acompanhado do colega cubano, Fidel Castro, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, voltou a ameaçar o empresariado venezuelano, a quem acusa de tramar uma conspiração contra seu governo. "Não vamos permitir que alguém confunda democracia com libertinagem para fazer o que lhe venha em mente", afirmou o presidente venezuelano. Por sua vez, Fidel lamentou a vitoriosa greve geral de segunda-feira contra o "amigo" Chávez, convocada pela Fedecámaras (maior associação empresarial do país), com apoio da Confederação de Trabalhadores da Venezuela (CTV). "Gostaria que o próximo ´paro´(greve) fosse um grande ´paro´ cardíaco", praguejou o cubano que participa da cúpula de líderes do Caribe, em Margarita. Chávez insistiu na versão da conspiração contra seu governo. "Querem desestabilizar o país, por isso vamos apertar a porca." Por outro lado, o Tribunal Supremo de Justiça admitiu estudar pedido de anulação da Lei de Terras, feito por um deputado. Essa lei, incluída num pacote econômico decretado por Chávez, é a mais criticada pelo empresariado "por violar o direito constitucional da propriedade privada". Outro revés sofrido pelo presidente, além da greve, foi a derrota de seu candidato nas eleições para a chefia do Movimento ao Socialismo (MAS). Rafael Jiménez foi derrotado por Felipe Mujica, um ferrenho adversário do presidente. O MAS integra a frente que apoia Chávez no Parlamento. Em meio a esse quadro, o sindicalista Carlos Ortega, líder da CTV, está ameaçando convocar uma nova greve contra Chávez. "Antes, porém, vamos propor um diálogo ao governo."