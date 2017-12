Fidel divulga nova mensagem e imagens Em mensagem publicada pelo jornal estatal cubano Juventud Rebelde, o presidente de Cuba, Fidel Castro, que completa 80 anos neste domingo, prometeu lutar por sua saúde e afirmou que o país "continuará marchando perfeitamente bem". A nota foi publicada juntamente com várias fotos do presidente cubano, as primeiras divulgadas desde que o líder cubano foi operado - razão pela qual, em 31 de julho, cedeu provisoriamente o poder a seu irmão Raúl Castro. Em uma das imagens, o líder cubano mostra uma edição de sábado, dia 12, do Granma, o jornal oficial do Partido Comunista cubano. A agência de notícias Associated Press, que também distribuiu as fotos, informa não ser possível confirmar se o registro foi realmente feito neste no sábado. "A todos os que desejaram minha saúde, prometo que lutarei por ela", diz Fidel na mensagem divulgada pela versão digital da publicação. "Queridos compatriotas e amigos de Cuba e do resto do mundo, hoje, dia 13, cheguei aos 80 anos de idade", começa a mensagem do revolucionário, que, em alusão à sua saúde, declara que "dizer que a estabilidade objetiva melhorou consideravelmente não é inventar uma mentira". Fidel, no entanto, diz que "afirmar que o período de recuperação durará pouco e que já não existe risco algum seria absolutamente incorreto". "Sugiro a todos que sejam otimistas e, ao mesmo tempo, estejam prontos para qualquer notícia adversa", acrescenta o líder cubano, que assegura que "o país marcha e continuará marchando perfeitamente bem". Fidel Castro diz ainda que hoje, dia de seu aniversário, sente-se "muito feliz". Além disso, deseja "eterna glória" a seus companheiros de luta, "por resistir e vencer o império, demonstrando que um mundo melhor é possível". O "Juventud Rebelde" publica quatro fotos de Fidel vestido com um casaco esportivo com as cores da bandeira cubana (branca, vermelha e azul). Em uma das fotos, Castro parece falar ao telefone. Em outra, aparece segurando um exemplar do suplemento especial que acompanhou a edição de ontem do diário Granma e que traz na capa uma foto sua com o título: "Absolvido pela história".