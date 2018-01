Fidel diz aos americanos que apóia luta contra terrorismo Fidel Castro disse, neste sábado, aos americanos, que eles não precisam temer um ataque por parte de Cuba e podem sempre contar com o apoio da ilha comunista na guerra contra o terrorismo. Este foi o primeiro discurso proferido por Fidel depois das declarações do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na última segunda-feira, em Miami (Flórida), segundo as quais o embargo imposto há quatro décadas contra Cuba não será levantado a menos que Fidel faça algumas mudanças radicais em direção à democracia. "Nossa luta não é contra o povo americano", disse Fidel, durante ato na capital provincial de Sancti Spiritus, na região centro-oeste do país. Castro afirmou diante de quase 300.000 pessoas que assistiam ao comício, segundo o governo cubano, que não apenas ele, "mas todos nós responderemos um por um os pontos expostos por Bush, uma tarefa que levará tempo". O ato ocorreu dias depois que o Departamento de Estado dos EUA publicou sua lista anual de nações que apoiam o terrorismo, incluindo Cuba entre países como Irã, Síria e Líbia. Segundo Fidel, os americanos não precisam temer um possível ataque de Cuba contra eles. Em lugar disso, afirmou o líder cubano, "diante de suas dificuldades atuais e em sua luta contra o terrorismo, o povo dos Estados Unidos pode contar com nosso povo amigo, unido e generoso". Bush declarou na última segunda-feira que o embargo não será levantado a menos que Fidel libere prisioneiros políticos, permita a realização de eleições supervisionadas de maneira independente e aceite uma lista com dezenas de condições para "um governo que seja completamente democrático".