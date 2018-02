Fidel diz que está pronto para morrer O presidente de Cuba, Fidel Castro, confessou ao diretor de cinema americano Oliver Stone em seu documentário Looking for Fidel (Olhando para Fidel), de 60 minutos, que "está preparado para a morte, 100%", revelaram hoje os meios de comunicação de Miami. Fidel afirmou ainda que tem a "completa segurança de que sua influência poderia crescer se ele morresse amanhã". O documentário que será exibido no dia 14 de abril, através da rede de TV a cabo HBO, produtora do filme. O documentário foi refeito por Stone a pedido da HBO. Estas declarações constam da gravação feita em maio de 2003 em Cuba, substituindo Comandante, que foi gravada pelo cineasta em 2002. Naquela ocasião, pouco antes da exibição o governo de Fidel Castro levou à prisão dezenas de dissidentes e jornalistas independentes cubanos, em março de 2003, e por isso a HBO pediu a Stone que fizesse uma nova entrevista com Castro, pois o teor de Comandante teria ficado fora de lugar.