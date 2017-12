Fidel e Chávez conversam por telefone em programa de rádio Fidel Castro e o presidente venezuelano, Hugo Chávez, conversaram nesta terça-feira por telefone durante o programa de rádio do governante da Venezuela. "Estamos agradecidamente surpreendidos", afirmou Chávez ao escutar a voz do líder cubano, que está se recuperando da operação no intestino à qual foi submetido em julho de 2006 e que o obrigou a transferir o poder para seu irmão Raúl Castro. "Vou ganhando terreno, me sinto com mais energia, mais força e mais tempo para estudar. Volto a ser um estudante", declarou Fidel Castro, no programa "Alô Presidente", conduzido pelo líder venezuelano Hugo Chávez. As últimas imagens do líder de Cuba foram ao ar no final de janeiro, durante a última visita de seu aliado Hugo Chávez, na televisão estatal cubana. Esta foi a primeira vez que a população pode ouvir a voz de Fidel, desde sua operação de emergência. Chávez, que chama o cubano de mentor, freqüentemente o visitou neste período. "Não sabe que alegria nos dá escutar tua voz e saber que está bem. Recebe então um abraço, estamos surpreendidos, estamos como quase sempre de você por um tempo", disse Chávez. Os líderes conversaram por quase 30 minutos.