Fidel e Elián participam de manifestação infantil O presidente de Cuba, Fidel Castro, participou nesta terça-feira de uma manifestação infantil ao lado de Elián González, o menino cubano que foi o centro das atenções em uma disputa sobre sua custódia envolvendo o pai, em Cuba, e os familiares nos Estados Unidos. Na primeira fila, Elián, de sete anos, apareceu de mãos dadas com o pai, Jaun Miguel González, e diversos membros da família, inclusive o irmão de criação Hianny. Esta é a primeira vez que o menino aparece em um ato público desde 6 de dezembro de 2000, quando Fidel Castro participou do sétimo aniversário do garoto.