Fidel elogia Obama, mas vê contradições em discurso

Fidel reproduziu extensos parágrafos do pronunciamento de Obama na Universidade Islâmica Al-Azhar, no Cairo, na semana passada. "Se levarmos em conta a extensão do discurso, sem usar um papel, o número de lapsos não pode ser comparado com o de seu antecessor (George W. Bush), que se equivocava a cada parágrafo. (Obama) Possui grande capacidade de comunicação", disse Fidel.

No entanto, a política seguida pelos EUA nas últimas sete décadas está "em contradição" com as palavras de Obama, pois esta foi uma história de "intervenções e guerra", disse o ex-líder cubano. Fidel afirmou que, logo depois de iniciar o discurso dizendo que nenhuma nação tem o direito de impor seu sistema e sua forma de governo a outra, Obama se contradisse "com uma declaração de fé que converte os Estados Unidos em juiz supremo dos valores democráticos e dos direitos humanos".