Fidel está administrando sua partida, diz estudioso

Recentemente, na primeira página do Granma, jornal oficial de Cuba, a estrela solitária na bandeira cubana desapareceu misteriosamente de uma velha fotografia em preto e branco anunciando as comemorações do patriota José Martí. Os exemplares do jornal foram vendidos rapidamente e rumores começaram a circular pela ilha. O que significava aquilo? Um presságio? O inevitável finalmente tinha ocorrido? Como se viu depois, Fidel Castro não estava morto. Ele não morre há mais de 50 anos, desde que a agência United Press noticiou seu assassinato por soldados do governo, em 2 de dezembro de 1956, horas após ele voltar a Cuba para iniciar a guerrilha. E a estrela desaparecida? Aparentemente, tratou-se de um erro de impressão. Mas, nos últimos dois anos, a saúde de Fidel tornou-se uma obsessão entre os cubanos e observadores da ilha, obsessão que atingiu seu nível máximo no mês passado, com os rumores de que ele já estaria no leito de morte, o que acabou não se confirmando - de novo. Na verdade, aparentemente Fidel estava escrevendo sobre o presidente americano, Barack Obama. As especulações sobre seu estado de saúde são alimentadas pelo fato de que Fidel, de 82 anos, não é visto em público desde junho de 2006, quando se submeteu a uma cirurgia intestinal. Suas condições médicas são segredos de Estado, embora ele já tenha transferido o poder para seu irmão Raúl. "Essa ideia fixa sobre a saúde de Fidel não tem paralelo", disse Daniel Erikson, analista do instituto de política Diálogo Interamericano e autor do livro, The Cuba Wars (As guerras de Cuba, em tradução livre). "As especulações envolvendo a morte de Fidel e essa obsessão com sua morte parecem uma preocupação juvenil", disse Erikson. Para alguns especialistas, esse longo e lento fenecer de Fidel, em vez de ser um desastre para o governo comunista cubano, pode servir para preservar o poder da elite no governo, facilitando a transição - primeiro de Fidel para Raúl e, depois, de Raúl para uma geração mais jovem. "É como se Fidel tivesse convertido uma crise real - sua inevitável morte - numa outra oportunidade", disse David Scott Palmer, estudioso de assuntos cubanos e professor da Universidade de Boston, para quem Fidel, nos seus ensaios, blogs e reflexões, vem preparando o país para sua morte. "Pouco a pouco, Cuba vai se acostumando à ideia de uma vida sem Fidel... Ele parece estar administrando habilmente sua própria partida." ENGANOS Errar sobre a saúde de Fidel é quase uma tradição entre as autoridades americanas. Em 2005, analistas da CIA concluíram que ele estava sofrendo do mal de Parkinson. Dias depois, Fidel fez um discurso de cinco horas para um grupo de estudantes da Universidade de Havana, quando disse que nunca se sentira tão bem. Em 2006, o diretor do Serviço Nacional de Informações, John Negroponte, afirmou que Fidel já estava batendo na porta da morte. "Tudo o que observamos indica que não vai demorar muito mais... meses, não anos", disse Negroponte a jornalistas do Washington Post. Embora não apareça mais em público, Fidel tem-se reunido com líderes mundiais que visitam Cuba. É visto em locais não revelados nas fotografias liberadas pelo governo. Estaria num quarto de hospital? Numa casa? Num gabinete do governo? Em novembro foi fotografado ao lado do presidente chinês, Hu Jintao. No seu habitual traje esportivo, ele parecia muito bem. Mas depois disso, não houve mais fotografia. Em 21 de janeiro, Fidel se reuniu com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Após o encontro, Raúl Castro acompanhou Cristina até o aeroporto de Havana, quando disse aos jornalistas: "Agora vocês sabem que Fidel está bem." Ele acrescentou que seu irmão passava dias "se exercitando, pensando e lendo muito, atuando como meu conselheiro e me ajudando". E assim parece. Porque o próprio Fidel disse isso em um de seus ensaios, explicando que estava relendo todos os seus artigos e outros materiais, como reminiscência. "Tive o raro privilégio de seguir os eventos por um longo tempo", escreveu. "Não espero desfrutar desse privilégio daqui a quatro anos, quando o primeiro mandato do presidente Barack Obama terminar." Ontem, o governo chileno também divulgou novas fotos do líder cubano. Nas imagens, Fidel aparece ao lado da presidente do Chile, Michelle Bachelet, durante a visita oficial que a líder chilena fez a Cuba.