Fidel está ´alerta´, diz presidente do Parlamento O presidente de Cuba, Fidel Castro, está ?muito vivo e muito alerta? após a operação que sofreu no intestino, segundo o presidente do Parlamento cubano. Ricardo Alarcón disse a uma rádio americana que havia encontrado com Fidel na terça-feira e discutido com o líder o impacto de seus problemas de saúde para o país. Fidel passou o poder temporariamente ao seu irmão, Raúl, ministro da Defesa, na segunda-feira. Esta foi a primeira vez desde 1959 que Fidel deixa o poder. Nenhum dos dois foi visto em público desde então. Correspondentes dizem que a situação em Cuba é calma, mas que a segurança foi aumentada. A Casa Branca, por sua vez, advertiu os cubanos a não tentarem cruzar o mar entre a ilha e os Estados Unidos. "Falante, como sempre" Em sua entrevista à rádio Democracy Now, Alarcón disse ter falado com o presidente, de 79 anos, na segunda e na terça-feira. ?Ele está perfeitamente consciente, falante como sempre?, disse. ?Falamos por pouco mais de meia hora sobre muitas coisas que estão acontecendo no mundo e sobre o impacto que seu anúncio teve.? O presidente do Parlamento disse esperar que Fidel tenha ?um período normal de recuperação? após a cirurgia. Segundo o correspondente da BBC em Havana Stephen Gibbs, o paradeiro de Raúl Castro é uma pergunta que começa a ser feita nas ruas de Havana. Apesar de o ministro da Defesa estar exercendo a Presidência desde a noite de segunda-feira, ele ainda não fez aparições públicas nem soltou comunicados. Fidel no comando A maioria dos cubanos, como observa Gibbs, ainda crê que seu irmão mais velho, Fidel, ainda está no controle, apesar de estar se recuperando da cirurgia. Na noite de terça-feira, a TV cubana transmitiu um comunicado assinado por Fidel em que ele dizia se sentir ?bem?, mas que seu estado de saúde era um ?segredo de estado?. O comunicado expressou ainda gratidão pelas manifestações de apoio que ele recebeu de toda parte do mundo e pediu aos cubanos que mantenham suas rotinas diárias. ?Todos precisam lutar e trabalhar?, diz o comunicado.