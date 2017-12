Fidel não aparece em desfile feito em sua homenagem O desfile militar realizado neste sábado em Havana, em comemoração aos 80 anos de Fidel Castro e aos 50 de criação das Forças Armadas Revolucionárias (FAR) não contou com a presença do líder cubano. O presidente interino de Cuba e ministro da Defesa, Raúl Castro, compareceu ao desfile, que durou cerca de duas horas, no lugar de seu irmão. A ausência de Fidel, que deixou o governo há quatro meses por motivos de saúde, foi mantida sob sigilo até o início das comemorações. No início das comemorações, Raúl lembrou que o desfile seria dedicado ao "fundador e comandante" das Forças Armadas Revolucionárias. Em seu discurso, ele afirmou que a unidade entre a população cubana e o Exército é "a principal arma estratégica, que permitiu a Cuba resistir e vencer tantas agressões do imperialismo e de seus entusiastas". De acordo com fontes oficiais, cerca de 300 mil pessoas compareceram neste sábado à Praça da Revolução, em Havana, para assistir ao maior desfile cubano dos últimos dez anos. A última aparição pública do líder cubano ocorreu no dia 26 de julho. Cinco dias depois, Fidel delegou o cargo a seu irmão Raúl e foi submetido a uma cirurgia para conter uma hemorragia intestinal.