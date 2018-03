Fidel pediu a Milosevic que resistisse à Otan Em artigo publicado ontem no jornal Granma, Fidel Castro afirmou que, às vésperas do início da ''''agressão'''' da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) à Iugoslávia, em 1999, sugeriu ao então presidente iugoslavo, Slobodan Milosevic, que resistisse ao ataque. Fidel escreve uma série de artigos intitulada ''''As guerras ilegais do Império''''.