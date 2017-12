Fidel propõe "contra-reforma" em Cuba Os cubanos poderão assinar, durante quatro dias a partir de amanhã, uma proposta de reforma à Carta Magna, de forma a ratificar o seu apoio à revolução socialista, no poder há mais de 40 anos no país. O presidente Fidel Castro anunciou ontem à noite que, em mais de 120 mil pontos em toda a ilha, os cubanos poderão assinar a proposta que torna intocável o regime econômico, político e social de Cuba. Essa ?contra-reforma? é uma resposta às reivindicações de opositores cubanos, que vêm pedindo mudanças democráticas na ilha. No mês passado, um grupo de ativistas entregou uma petição com mais de 11.020 assinaturas à Assembléia Nacional cubana, propondo um referendo aos eleitores, para saber se os cubanos estão a favor de direitos como a liberdade de expressão, anistia para os presos políticos e o direito de possuir uma empresa. Nem a Assembléia nem Fidel fizeram menção a essa petição, batizada "Projeto Varela", a maior iniciativa interna e pacífica realizada até o presente em Cuba para pedir reformas às leis do governo, instaurado há 43 anos. O governo acusou os organizadores da petição de serem pagos pelo governo americano. As propostas e contrapropostas de reformas em Cuba coincidem com o agravamento da situação econômica da ilha, cujas autoridades já adotaram medidas como um ajuste geral de preços de produtos de venda em dólares e planos de redução de consumo de energia elétrica, além de uma reestruturação da histórica indústria açucareira. "Não importa que sejam conseguidas sete milhões de assinaturas. Há muito tempo estamos na presença de um governo de fato", disse o ativista Vladimiro Roca, libertado há pouco mais de um mês, após cumprir cinco anos de prisão por criticar o Partido Comunista (PC). Neste sábado, como acontece a cada fim de semana há dois anos, milhares de pessoas se concentrarão em atos políticos realizados em algum ponto da ilha. Desta vez, será em El Cacahual, um povoado situado cerca de 20 quilômetros ao sul de Havana, onde estão os restos mortais do general Antonio Maceo, herói da independência cubana, e de Blas Roca - pai de Vladimiro -, que foi um alto dirigente do PC. Em um extenso pronunciamento realizado ontem à noite na tevê cubana, Castro disse que, após a coleta de assinaturas em favor da reforma, a Assembléia Nacional decidirá o destino da proposta em sessão marcada para 5 de julho. Entre os mais de 600 membros da Assembléia Nacional (o parlamento unicameral de Cuba), figuram Fidel e seu irmão Raúl Castro, ministro da Defesa, que foi designado como seu sucessor. Teoricamente, a Assembléia deverá considerar na sessão ordinária tanto a solicitação de reforma apresentada por Castro quanto uma petição apresentada pelos opositores cubanos. Pela Constituição, uma reforma total ou parcial da Carta Magna só pode ser decidida pela Assembléia Nacional mediante acordo adotado em votação nominal por uma maioria não inferior a dois terços de seus integrantes.