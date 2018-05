Fidel quer fechamento de Guantánamo O líder cubano, Fidel Castro, afirmou ontem que a base de Guantánamo, controlada pelos EUA, é uma ameaça para Cuba e disse que espera o fechamento do local. Os EUA pagam US$ 4 mil pelo uso da base, mas Cuba não aceita o pagamento desde 1960. A declaração foi publicada na série de reflexões de Fidel no jornal oficial cubano.