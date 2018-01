Fidel quer volta de tropas latino-americanas do Iraque O líder cubano, Fidel Castro, felicitou hoje o socialista José Luis Rodríguez Zapatero por sua vitória eleitoral na Espanha, ao mesmo tempo em que saudou o anúncio do futuro primeiro-ministro de retirar as tropas espanholas do Iraque. Fidel também pediu a intervenção de Zapatero para o retorno das tropas "de empobrecidos países latino-americanos que foram enviadas ao Iraque como bucha de canhão sob o comando da Legião Espanhola" antes de 30 de junho.