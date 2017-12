Fidel rebate acusações de Bush Sob chuva torrencial, o presidente cubano, Fidel Castro, rebateu hoje em discurso pronunciado em Holguín, as acusações feitas a Cuba pelo presidente George W. Bush, e dissse que suas ameaças de endurecer sua política em relação à ilha se confrontarão com "a honra e a glória" do povo cubano. "Não seja idiota, senhor George W. Bush. Respeite a inteligência das pessoas que sabem pensar", disse Fidel. No dia 20, o presidente americano havia qualificado, em Miami, o regime cubano de "tirania". Fidel rebateu, dizendo que Cuba tem "os melhores índices sociais da América Latina". E completou: "Isso não é tirania, é igualdade real entre os seres humanos."