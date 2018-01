Fidel recebe líder estudantil e fotos do encontro são divulgadas

HAVANA - A imprensa oficial de Cuba divulgou na segunda-feira fotografias recentes de Fidel Castro em um encontro realizado em sua residência com o líder estudantil Randy Perdomo no dia 23 de janeiro.

De acordo com os sites dos jornais Granma e Juventud Rebelde e o portal oficial Cubadebate, Perdomo foi convidado para visitar o ex-presidente em razão do projeto da Federação dos Estudantes Universitários (FEU) para comemorar o 70.º aniversário do ingresso de Fidel Castro na Universidade de Havana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O artigo que narra o encontro, escrito pelo próprio líder estudantil, foi publicado junto com várias fotografias de Fidel durante a reunião com o jovem. O ex-presidente cubano aparece sentado, com bom aspecto e sorridente. Em várias dessas imagens, também aparece a esposa de Fidel, Dalia Soto del Valle.

Segundo Perdomo, os dois conversaram durante três horas sobre vários temas, entre eles a Universidade de Havana, assuntos científicos e até os "exercícios físicos" que o ex-presidente cubano faz todos os dias.

Fidel, de 88 anos e longe do poder desde 2006, não aparece em um evento público desde janeiro de 2014. Suas últimas fotografias haviam sido divulgadas em agosto do ano passado, quando ele recebeu a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Nas últimas semanas, os rumores sobre a saúde do líder cubano haviam aumentado em razão de seu silêncio em relação ao histórico anúncio de restabelecimento de relações entre Cuba e Estados Unidos.

O primeiro pronunciamento público de Fidel sobre a decisão histórica ocorreu quarenta dias depois, em mensagem dirigida à FEU de Havana, lida por Perdomo em um ato na universidade da capital cubana. Um dia depois, Fidel recebeu a visita do teólogo e intelectual brasileiro Frei Betto, mas não foram divulgadas fotografias.

Em declarações para a imprensa cubana, Betto afirmou que Fidel está bem de saúde e os dois conversaram, entre outros temas, sobre o papa Francisco, por quem o ex-presidente cubano tem "profunda admiração". /EFE