Fidel recebe presidente do Equador O ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, afastado do cargo por problemas de saúde, recebeu ao meio dia da segunda-feira o presidente do Equador, Alfredo Palacios, presidente da república do Equador. A informação é do jornal cubano Granma. No encontro, ambos viram êxito na cúpula do NOAL (países não-alinhados), realizada na semana passada. Além disso, os dois líderes conversaram sobre temas internacionais e da região. Fidel dedicou boa parte do encontro com Palácios, médico cardiologista, a conversar sobre o desenvolvimento da Operação Milagre, que possibilitou que seis mil quatrocentos e quarenta equatorianos fossem operados de problemas de visão, a maior parte deles em centros oftalmológicos abertos com a colaboração cubana nos estados de Guayaquil e Cotopaxi. Outro assunto discutido foi os avanços da alfabetização com o método cubano "Yo si puedo" em algumas regiões do Equador.