Fidel recebido com honras na Malásia O presidente de Cuba, Fidel Castro, foi agraciado com uma grande cerimônia de boas-vindas ao chegar nesta sexta-feira a Kuala Lumpur, em sua primeira visita a Malásia. A visita oficial durará três dias. Castro chegou à cerimônia, realizada na Esplanada do Parlamento, a bordo de um automóvel blindado escoltado por motociclistas da polícia. O rei Salaudin Abdul Aziz Shah e o primeiro-ministro Mahathir Mohamad pronunciaram discursos de boas-vindas, enquanto uma banda militar interpretava os hinos nacionais dos dois países. O presidente cubano se reunirá nesta sexta-feira com o premier Mahathir Mohamad, um veterano crítico da dominante presença americana em quase todas as regiões do planeta, em Putrajaya, capital administrativa da Malásia, para firmar acordos de cooperação bilateral. Na parte da tarde, Fidel deve realizar um discurso sobre a globalização, antes de participar de um jantar oferecido pelo governo malaio em sua homenagem. Nesta terceira etapa de sua viagem em busca de novos parceiros comerciais, que já o levou à Argélia e ao Irã, o presidente cubano e as autoridades da Malásia devem assinar um tratado de cooperação bilateral. Cuba e a Malásia mantêm relações diplomáticas desde 1975.