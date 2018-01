Fidel retorna a Cuba após visita à Argentina O presidente cubano Fidel Castro partiu este domingo do aeroporto de Córdoba, na Argentina, após uma visita de mais de 48 horas em que assistiu como convidado à XXX Cúpula do Mercosul. Durante sua estadia, o mandatário firmou um acordo comercial Mercosul-Cuba, falou durante a reunião presidencial e discursou por três horas frente a 20 mil pessoas no campus da Universidade de Córdoba, 700 km ao noroeste de Buenos Aires. Além disso, foi no sábado com o presidente venezuelano Hugo Chávez até Alta Gracia, a 40 km de Córdoba, para conhecer e percorrer a casa em que seu antigo camarada de armas, o argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara, passou sua infância, e onde hoje funciona um museu em sua memória.