Fidel reúne-se com presidente argelino Em uma inusitada viagem fora da América Latina, o presidente cubano, Fidel Castro, manteve conversações a portas fechadas com seu homólogo da Argélia. Fidel reuniu-se com o presidente Abdelaziz Bouteflika horas depois de sua chegada a Argel,neste sábado à noite. A Argélia representa a primeira escala do líder comunista em um giro que inclui ainda o Oriente Médio e a Ásia. Não foram divulgados detalhes das conversações entre os dois presidentes. Entretanto, pouco depois de sua chegada, Fidel falou das "estreitas relações" entre Cuba e Argélia.