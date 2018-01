Fidel usa suposta obra para esconder mensagens dos EUA O governo cubano transformou em um grande canteiro de obras o estacionamento que ficava em frente a Seção de Interesses dos Estados Unidos em Havana para, segundo diplomatas americanos, encobrir mensagens sobre direitos humanos exibidas em um painel eletrônico na fachada do prédio. Guindastes e operários estão trabalhando na área 24 horas por dia, mas ninguém diz o que está sendo construído, nem Fidel Castro. Na quarta-feira à noite, o presidente foi até o local com o seu Mercedes Benz preto e conversou com os trabalhadores da construção. Fidel chamou os diplomatas americanos em Havana de "cucarachas" (baratas) e quando foi questionado sobre o que era a obra, disse que não queria estragar a surpresa. Enquanto o líder cubano falava, o grande painel eletrônico exibia mensagens, como a notícia de que os palestinos haviam ido às urnas para escolher um novo Parlamento pela primeira vez em dez anos. Em seguida, o painel mostrava declarações do presidente George W. Bush de que as pessoas têm direito de viver como quiserem. Cuba e Estados Unidos travam uma guerra de propaganda há décadas, mas o incidente do painel indica uma escalada nas tensões - os países já não têm ligações diplomáticas há 45 anos. O governo cubano já colocou cartazes com caricaturas de Bush como um fascista ou um vampiro. Fidel Castro diz que os Estados Unidos estão decididos a cortar todas as relações bilaterais com Cuba e que não acredita que a ilha teria muito a perder se isso acontecesse.