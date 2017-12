Fidel vai ao enterro do fotógrafo de Che Guevara Alberto Díaz Korda, o fotógrafo cujas imagens contribuíram para tornar "Che" Guevara um ícone guerrilheiro, foi sepultado hoje em um funeral a que compareceram parentes, amigos e um dos protagonistas de suas famosas fotos, o presidente Fidel Castro. Korda, de 72 anos, morreu na última sexta-feira de enfarte cardíaco em Paris, para onde havia viajado para um exposição sobre sua obra. Seu corpo chegou na noite de segunda-feira a Havana. O caixão de Korda foi sepultado em um discreto túmulo de granito branco no cemitério de Colón, no norte da capital cubana. No final da cerimônia, os cinco filhos e alguns dos nove netos de Korda receberam os cumprimentos de Fidel, vestido com sua tradicional farda verde-oliva e quepe.