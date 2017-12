Fidel viaja para Teerã e tenta ampliar relações O presidente cubano, Fidel Castro, chegou ontem ao Irã, onde discutirá relações bilaterais, após visita de três dias à Argélia. Fidel deverá reunir-se com o presidente iraniano, Mohammad Khatami, que esteve em Cuba em setembro, e com o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei. Tanto Irã como Cuba são alvo de sanções econômicas e pressão política dos EUA. Os dois países já manifestaram interesse em ampliar suas relações comerciais a novos produtos, tais como medicamentos e bens industriais.