Fiéis russos são internados após beberem água de fonte Autoridades da Sibéria disseram que pelo menos 117 fiéis ortodoxos russos, dentre elas 48 crianças, foram hospitalizados após beberem água sagrada durante celebrações da Epifania na cidade de Irkutsk, leste do país. Segundo Vladimir Salovarov, um porta-voz dos investigadores locais, as pessoas foram internadas com fortes dores intestinais após beberem água de fontes próximas a uma igreja local na semana passada.