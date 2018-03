Fiéis vêem Nossa Senhora em janela nos EUA A vidraça embaçada de uma janela de hospital nos Estados Unidos vem atraindo milhares de fiéis, que acreditam ver ali uma imagem de Nossa Senhora, com a cabeça inclinada. Foi há pelo menos cinco anos que a vedação da janela do terceiro andar do Milton Hospital se partiu, fazendo o vidro assumir uma cor esbranquiçada. Mas, na última semana, as manchas indistintas começaram a tomar uma forma que - com alguma imaginação - pode ser confundida com a de Maria. A notícia se espalhou rapidamente, atraindo mais de 25.000 pessoas à parede externa do hospital, que se converteu numa espécie de altar improvisado. Dezenas de buquês foram colocados junto a ela. Uma grande bacia para coleta de dinheiro também foi colocada no local, mas não se sabe exatamente por quem. Um funcionário do hospital disse ter visto uma mãe empurrar o filho, numa cadeira de rodas, até que os pés do menino tocassem a parede. Especialistas dizem que a imagem não passa do resultado do espalhamento de substâncias químicas, capturadas entre as lâminas de vidro da janela.