Fiji procura suspeitos de planejar seqüestro de premier Oficiais do serviço secreto e da polícia procuravam nesta sexta-feira mais participantes de um suposto plano de nacionalistas indígenas para seqüestrar o primeiro-ministro de Fiji, Laisenia Qarase, disseram militares e outros líderes desta nação insular do Pacífico Sul. Qarase retornou hoje à capital, Suva, sob forte esquema de segurança. Ele estava em sua ilha natal, Lau, no extremo leste do arquipélago. Postos militares de checagem foram estabelecidos em torno da cidade. Quatro participantes do suposto plano foram detidos em 1º de janeiro e compareceram ontem perante a Corte de Magistrados de Suva.