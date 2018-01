Fila de caminhões em Paranaguá já chega a 77 quilômetros O Porto de Paranaguá, no Paraná, um dos principais centros exportadores de soja do País, continua paralisado neste sábado e a fila de caminhões na estrada que liga Curitiba a Paranaguá já chega a 77 quilômetros, 10 quilômetros a mais do que era registrado na sexta-feira pela manhã. Um percurso de 77 quilômetros é pelo menos maior em 10 quilômetros do que a ligação São Paulo a Santos. Também não há perspectiva de que esta situação de caos termine logo, pois não se sabe quando o governador Roberto Requião (PMDB) irá à cidade para discutir os problemas do porto com a comunidade portuária local. O irmão de Requião, Eduardo Requião, está no centro da crise, pois é o superintendente do Porto de Paranaguá, acusam os operadores. Um outro problema grave que está ocorrendo em Paranaguá, diz respeito a chegada de navios. Se na sexta-feira cedo estavam no estuário, aguardando ordem de atracar, um total de 14 navios, para as próximas horas são aguardados mais 13 navios, e se poder á chegar a mais de 30 navvios na segunda-feira, tornando a situação mais crítica ainda. Os trabalhadores, de operadores a estivadores, cruzaram os braços às 7 horas de sexta-feira reivindicando do Estado melhores condições de trabalho. Os trabalhadores querem também melhorias para o Porto, antes que ele perca sua competitividade e comece a ser trocado por outros portos do País, com preços mais competitivos. Uma condição estabelecida pelos grevistas é a presença do governador do Paraná, Roberto Requião, no Porto, para discutir os problemas do Porto e suas soluções. O prefeito de Paranaguá, Mario Manuel das Dores Roque, está buscando um contato com Requião desde sexta-feira.