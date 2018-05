Filarmônica de NY cogita apresentação na Coréia do Norte A Filarmônica de Nova York, mais antiga orquestra dos EUA, disse na segunda-feira estar avaliando um convite oficial que recebeu do governo norte-coreano para se apresentar em Pyongyang. Eric Latzky, assessor de imprensa da orquestra, disse que o convite surgiu "muito recentemente", por intermédio de "um representante oficial, como sendo um convite oficial do Ministério da Cultura". "Apreciamos qualquer convite à Filarmônica de Nova York e vamos explorar a possibilidade como faríamos com qualquer outro convite." A agência sul-coreana de notícias Yonhap disse no domingo que os diplomatas Christopher Hill e Kim Kye-gwan haviam discutido a possibilidade de intercâmbios civis entre os dois países, numa forma de melhorar as relações. As tensões entre EUA e Coréia do Norte por causa do programa nuclear do país comunista diminuíram depois do acordo, em fevereiro, pelo qual o país aceitou entregar suas armas atômicas em troca de vantagens econômicas e políticas. Essa negociação levou aos contatos bilaterais entre Hill e Kim. Latzky disse que a Filarmônica de Nova York já se apresentou em 418 cidades do mundo desde 1930, inclusive em várias ocasiões na Coréia do Sul. A orquestra nunca tocou na Coréia do Norte. Fundada em 1842 por um grupo de músicos locais, a Filarmônica faz cerca de 180 concertos por ano. Em 2004, ela fez sua apresentação de número 14 mil --marco nunca alcançado por qualquer outra orquestra no mundo. (Reportagem adicional de Jon Herskovitz em Seul)