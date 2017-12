Filha acusada de atacar pai com rifle de assalto Milton Finlay, de 70 anos, usou seu andador (armação de metal que ajuda as pessoas a caminhar) para defender-se de um ataque à faca de sua filha, Carol Finlay, de 45 anos, vestida com roupa de clamuflagem, que o havia acordado com spray de pimenta, disse o capitão Dan Kimball, porta-voz do xerife do Condado de Thurston. Depois que Milton conseguiu repelir a filha, nesta quinta-feira de manhã, encontrou duas grandes facas próximas da cama dele. Momentos depois, Carol reapareceu com um rifle de assalto AK-47 carregado. Assistentes do xerife encontraram pai e filha lutando pela posse da arma. A mãe de Carol, Yolanda, de 73 anos, havia chamado o xerife. ?É óbvio que essa senhora tinha a intenção de causar graves dados a seu pai e sua mãe?, disse Kimball. ?Houve meia dúzia de incidentes na casa dessa família nos últimos anos.? Carol Kinlay foi presa para investigação, acusada de agressão em primeiro grau, mas Kimball afirmou que espera enviá-la a um hospital para avaliação psiquátrica. Ela não pode ser contatada para dar declarações e não se sabe se tem advogado. A mãe de Carol disse que não faria declarações porque se trata de ?assunto privado?.