Filha de Bush admite posse de bebida Jenna Bush, a filha de 19 anos do presidente George W. Bush, admitiu nesta quarta-feira ter estado de posse de uma bebida embriagante - pelo que terá de assistir a um curso de conscientização contra o alcoolismo. A estudante da Universidade do Texas foi condenada a pagar os US$ 51,25 das custas do processo, prestar oito horas de serviços comunitários e assistir a seis horas de aulas de reeducação. Jenna tem prazo até 18 de julho para cumprir a sentença dada pela juíza Elisabeth Earle, do Tribunal Comunitário de Austin. Se assim proceder, o delito poderá ser apagado de seu registro quando completar 21 anos, disse a juíza. Caso contrário o tribunal emitirá uma ordem de prisão e sua carta de habilitação para dirigir será cassada. No mês passado, agentes secretos deram buscas em clubes noturnos de Austin à cata de menores que estivessem de posse de bebidas alcoólicas. O subchefe de polícia Mike McDonald disse que Jenna Bush estava bebendo cerveja e não parecia intoxicada.